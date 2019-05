ALT DUVENSTEDT: Efter onsdagens togulykke i Alt Duvenstedt mellem Slesvig og Rendsburg har den lille kommunes borgmester nu anmeldt sagen til politiet. Det sker efter den særlige tyske bestemmelse om anmeldelse mod ubekendt. Den finurlighed gør det muligt for borgere at kontakte politiet, når de tror, der er sket en lovovertrædelse - men ikke kan udpege synderen.

Borgmester Peter Orda mener grundlæggende, at en stor lastbil ikke havde noget at gøre på ulykkesstedet. Sættevognen gik i stå midt på jernbaneoverskæringen og blev ramt af et lokaltog. To personer blev livsfarligt kvæstet, mens en halv snes kom til dels alvorligt til skade.

Lastbilen var på vej til en byggeplads for energikoncernen Tennet. Borgmesteren mener at have en mundtlige aftale med Tennet om, at der ikke skal køre tunge lastbiler gennem Alt Duvenstedt. Det afviser virksomheden dog kategorisk.

/SHZ