Efter skuddrama: Politifolk kræver elektrochok-udstyr

- Indsatsen i Glinde viser i hvor høj grad, politiet har brug for denne type udstyr. Det kan både lette politiets arbejde og forhindre, at betjente må kæmpe med posttraumatiske følger efter at have affyret deres skydevåben. Men det ville også beskytte de mennesker, der så ikke blev truffet af pistolkugler, mener Tim Brockmann, der er politipolitisk ordfører for det det konservative CDU i landdagen.

Faglige repræsentanter for de slesvig-holstenske betjente og politikere forlanger, at politiet straks bliver udstyret med elektrochok-pistoler.

Spild af tid

For tiden forbereder man et pilotprojekt med elektro-udstyr til Slesvig-Holstens politistyrke. Men hos det fælles, tyske politiforbund er indstillingen, at elektrochok-pistoler kun bør anvendes af politiets specialstyrker. Holdningen udløser skarp kritik hos Thomas Nommensen, der er næstformand for politiforbundet i Slesvig-Holsten.

- Det planlagte pilotprojekt er ikke kun unødigt, men spild af tid. I givet fald kan det redde menneskeliv, hvis politiet får elektrochok-pistoler og dermed kan undgå at anvende deres skydevåben, tror Thomas Nommensen.

Søndagens episode i Glinde blev udløst, da den 38-årige mand selv kontaktede myndighederne. Han forklarede over telefonen politiet, at han havde myrdet flere af sine familiemedlemmer med pistolskud.

Manden var gået ud på gaden og holdt en pistollignende genstand i hånden, da en patrulje ankom til det formodede gerningssted. Den 38-årige truede med at skyde sig selv, men rettede pludselig sit våben mod en betjent. Afstanden var for stor til at anvende peberspray, og de to betjente på 26 og 31 år affyrede derefter flere skud med deres tjenestevåben. Den 38-årige blev ramt tre gange i benene.