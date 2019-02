Efter flere angreb på indhegnede fåreflokke må problemulv skydes

- Vi har efterprøvet tingene indgående. På den baggrund anser vi beslutningen for nødvendig af hensyn de berørte i lokalområdet. Opgaven er dobbelt vanskelig. Den er nemlig hverken behagelig eller nem, forklarer miljøminister Jan Philipp Albrecht fra De Grønne.

KIEL: Den slesvig-holstenske problemulv er nu frigivet til nedskydning. Beslutningen blev torsdag offentliggjort af delstatens miljøministerium, skriver nyhedsbureauet DPA. Tilladelsen er givet, efter berørte har bedt om at få ulven fjernet. Ministeriet har dog ikke oplyst, hvem der konkret har indgivet ansøgningen.

Store skader

Beslutningen er truffet på baggrund af en grundig analyse af såvel juridiske som andre forhold, understreger ministeren.

- Trods de strenge fredningsbestemmelser hersker der i dette tilfælde omstændigheder, hvor der trods omfattende forebyggelse af angreb er sket betydelig, økonomisk skade. Dette retfærdiggør undtagelsesvis en nedskydning af ulven, mener Jan Philipp Albrecht ifølge nyhedsbureauet.

Han henviser også til muligheden for, at ulven kan lære eventuelle efterkommere den uheldige adfærd. Derfor må den væk, inden den eventuelt finder en mage og får unger.

- Sker det, er kan det i sidste ende ende som et problem for accepten af ulve og deres status som fredede, tror Albrecht.

Hanulven stammer oprindelig fra Ulfborg i Danmark. Her kom den til verden i 2017, men er senere søgt over grænsen. Ulven holder til i Pinneberg Amt i den sydlige del af Slesvig-Holsten. Seks gange er der fundet DNA-spor fra ulven i forbindelse med angreb på får, der ellers opholdt sig bag elektriske hegn. I samtlige tilfælde var der tale om hegn, som delstatens myndigheder har godkendt til beskyttelse mod ulveangreb.

I samarbejde med delstatens jægerforbund er der blevet udvalgt en gruppe fagfolk, der skal stå for nedskydningen. Men hverken tilladelsen eller dygtige jægere er nogen garanti for, at dyret også rent faktisk bliver nedlagt.