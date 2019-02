GROß KUMMERFELD: Siden 2010 er mindst 40 tilfælde af illegal fangst af rovfugle med 53 ofre blevet anmeldt i Slesvig-Holsten. Torsdag blev flere ulovlig fælder afsløret.

Fuglevenner havde opdaget fælder i Groß Kummerfeld i den sydøstlige del af Slesvig-Holsten. Politiet rykkede talstærkt ud og medbragte foruden kredsdyrlægen også en ransagningskendelse.

I første omgang afmonterede myndighederne de illegale fangstredskaber og befriede en totalfredet spurvehøg.

Ifølge de foreløbige oplysninger skulle 76-årig jæger have opstillet omkring 20 fælder på sin grund, hvor han holder tropiske fugle. Fælderne var ikke kun rettet mod rovfugle, men også mod katte og ræve.

Som lokkemad blev der anvendt æg, kødaffald og levende duer.

Jægeren kan imødese en sigtelse for overtrædelse af loven om naturbeskyttelse samt krybskytteri - og mister i givet fald også sit jagttegn.

Ifølge naturorganisationen Nabu betragter nogle jægere rovfugle som konkurrenter i jagten på for eksempel harer og fasaner. Men også fjerkræproducenter og brevdueavlere kan have et anstrengt forhold til rovfugle.

