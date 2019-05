Dykkere i aktion: Beruset dansker kørte i Flensborg Havn

FLENSBORG: En 74-årig mandlig bilist fra Danmark måtte på sygehuset, efter han af ukendte årsager kørte i havnebassinet i Flensborg med sin Peugeot. Uheldet fandt sted torsdag formiddag.

En alkoholtest afslørede, at manden havde en promille på omkring en. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Den 74-årige er derfor blevet sigtet for spirituskørsel.

Efterfølgende gennemsøgte dykkere fjordbunden i området. Man frygtede nemlig, at der kunne have været en eller flere passagerer med i køretøjet. Det viste sig dog, at manden havde været alene undervejs.

Strømmen førte bilen 30 meter ud i havnen.

/SHZ