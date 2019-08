Drukgilde udløste dramatik i lystbådehavn

LABOE: En banal indsats udviklede sig dramatisk, da to betjente natten til fredag rykkede ud til lystbådehavnen i Laboe ved Kiel Fjord. Her havde flere lystsejlere omkring klokken to klaget over høj musik fra en båd.

Ombord befandt sig fire tydeligt alkoholpåvirkede mænd i alderen mellem 40 og 59 år. Den ene af dem viste sig at være en 56-årig ballademager. Ikke alene nægtede han at dæmpe musikken. Han skruede derimod højere op og løj desuden om sin identitet over for de to betjente.

En 59-årig mand ombord forsøgte at berolige kammeraten. Det endte med klammeri, og den 59-årige røg i havnebassinet, men kunne reddes uskadt op.

Imens fortsatte den 56-årige sin provokerende adfærd, der til sidst blev betjentene for meget. De anholdt manden, der nu kan se frem til sigtelser for at modsætte sig anholdelse samt fornærmelser mod tjenestemænd.