Dronningen er gået i land i Flensborg

FLENSBORG: Der er et stort opbud af folk på Flensborg havn, som er klar til at tage imod dronning Margrethe ved havnen i Flensborg på trods af regnen. Børnene fra de danske børnehaver, herunder Lyksborg danske børnehave er mødt op.

Flensborgs overborgmester Simone Lange er der også. Generalkonsul Kim Andersen og Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther er også mødt op.

Kongeskibet er i øjeblikket ved at lægge til havnen. Landgangen er ved at blive sænket og orkesteret er gået i gang med at spille. Stemningen blandt folk, som er mødt op er god trods regnen.