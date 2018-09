Drabsmistænkt var fortvivlet

FLENSBORG: En afghansk flygtning virkede dybt fortvivlet, da hans 17-årige ekskæreste i marts døde efter flere knivstik. Det fortalte redningsfolk, da de torsdag vidnede i retssagen mod manden, der er tiltalt for at have dræbt den 17-årige, tyske pige i hendes lejlighed i det sydvestlige Flensborg.

Manden opholdt sig på stedet, da redningsfolkene nåede frem.

Anklagemyndigheden mener, afghaneren dræbte pigen af jalousi, fordi den 17-årige havde fået en ny kæreste.

De tre redningsfolk fortalte samstemmende, at det i alarmopkaldet blev oplyst, at den 17-årige havde forsøgt at begå selvmord.

/DPA