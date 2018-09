Drabsforsøg blev bestilt

HAMBORG: Politiet har anholdt en 23-årig kvinde, der mistænkes for at have affyret de skud, der sidste uge ramte den formodede præsident for Helles Angels i Hamborg, da denne var på vej gennem et af byens forlystelseskvarterer i sin luksuslimousine af mærket Betnley.

Politiet mener, kvinden skød på opfordring fra en 28-årig mandlig bekendt, der sidder i fængsel. Tilsyneladende er der tale om personlige uoverensstemmelser og ikke et bandeopgør.

Det 38-årige skudoffer blev hårdt såret, men overlevede.

/DPA