Dødt spædbarn fundet på mark: Ingen tegn på vold

Tordag fandt tilfældigt forbipasserende et dødt spædbarn i en papkasse på en mark. Dødsårsagen er ukendt. Moren er fundet.

RIESEBY: Myndighederne har nu obduceret liget af det spædbarn, der torsdag blev fundet dødt på en mark ved Rieseby tæt på Rendsburg. Retsmedicinerne har ikke fundet nogle umiddelbare tegn på, at barne skulle have været udsat for vold.

Det var forbipasserende, der tilfældigt fandt barnet, der var svøbt ind i tøjstykker og lagt i en papkasse. Formentlig er barnet dødt for flere måneder siden. Den lille krop var delvist mumificeret.

Barnets mor er en 26-årig kvinde, der bor lige i nærheden. Hun blev i weekenden anholdt på den rockfestival, hun havde valgt at besøge.

Kvinden har erkendt, men fortæller, at barnet var dødfødt.

Den 26-årige har ikke været i grundlovsforhør, men er atter blevet løsladt og foreløbig overladt i sin families varetægt.

/DPA