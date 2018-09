Dødsfald beskæftiger fortsat myndighederne

FLENSBORG: Hvad skete der den 4. september 2008 i nattetimerne omborg på søværnets skoleskib Gorch Fock? Her døde den 19-årige, kvindelige kadet Jenny Böken, da hun faldt overbord ud for den østfrisiske ø, Norderney. Så meget står fast.

Til gengæld er det åbenbart fortsat uklart, hvordan den unge kvinde kom af dage. Ganske vist har en tidligere undersøgelse konkluderet, at der var tale om et uheld. Men nu forsøger den afdødes forældre, at få den ansvarlige statsadvokat i Kiel til at genoptage sagen. Forældrene har indleveret en ny begæring, skriver nyhedsbureauet, LNO.

I begæringen aflægger en af Jenny Bökens tidligere bekendte ed på, at han har fået at vide, at den 19-årige blev myrdet.

Jenny Böken var elev på marineskolen i Flensborg-bydelen, Mürwig. Her var hun under uddannelse til officer i den sundhedsfaglige tjeneste. Som en del af studiet indgik også togtet med skoleskibet Gorch Fock.

Liget af kadetten blev efter 11 dage fundet i havet ud for Helgoland.

Dødsfaldet har været genstand for utallige spekulationer, ligesom den tyske tv-station ARD i 2017 udsendte en spillefilm baseret på begivenhederne. Filmen havde titlen Tod einer Kadettin - en kadets død.