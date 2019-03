Digitaliseringen halter i Slesvig-Holstens firmaer

Trods tilbud om hjælp fra det offentlige griber alt for få firmaer syd for grænsen digitaliseringens muligheder og spilder oceaner af tid med unødigt papirarbejde.

- De fleste små og mellemstore virksomheder har simpelthen ikke tiden. Ordrebøgerne er fyldte, og så er der ofte ikke overskud til at bekymre sig om fremtiden. Men netop digitalisering er jo en mulighed for at styre uden om manglen på kvalificeret arbejdskraft, mener Thomas Laubach, der er rådgiver hos industri- og handelskammeret i Flensborg.

Billig bistand

Laubach ved, hvad han taler om. Han er nemlig en af de 15 vejledere i delstaten, der arbejder med udviklingsprojektet UnternehmensWert.Mensch plus, hvor virksomheder kan få gode råd om, hvordan de kan tage springet ind i den digitale verden.

Med programmet kan virksomheder med færre end 250 ansatte få professionel hjælp fra en ekspert, der yder 12 timers rådgivning i løbet af et år. Prisen er 12.000 euro. Virksomhederne skal dog kun betale 20 procent, Resten bliver finansieret af den tyske stat.

Støtteprogrammet har eksisteret siden 2014.

- Men efterspørgslen kunne godt være markant højere, konstaterer Thomas Laubach.

Brødrene Leif und Christer Carstensen fra Haselund i Nordfrisland er blandt dem, der har taget imod tilbuddet. Sammen driver de et privat hjemmepleje-firma, der længe har benyttet en særlig software designet til branchen.

- Men vi har aldrig kunnet udnytte det fulde potentiale. Man har brug for tid, for at sætte sig ind i det. Men takket være den økonomiske støtte og en udmærket rådgiver, der det lykkes at få taget os den tid, lyder brødrenes facit.