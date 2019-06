KIEL: Var det eventuelt noget med en u-båd? Så har den tyske marine for øjeblikket en af slagsen til salg. Den ligger i flådehavnen i Kiel, hvor interesserede købere kan bese fartøjet, inden det bliver sat på auktion i slutningen af juni. Det skriver nyhedsbureauet DPA.

Marinen regner med, at fartøjet kan indbringe mellem 100.000 og 200.000 euro og forventer mindst seks bud.

U-båden blev bygget på et værft i Kiel i 1973. Det tilhører den såkaldte 206-klasse, der under den kolde krig patruljerede i Østersøen og var beregnet til kamp nær kysten. Derfor var skibene også ret små med en længde på kun godt 47 meter. Den forholdsvig beskedne størrelse til trods er skibet dog en tung krabat med en vægt på 430 ton.

U-båden kommer aldrig mere til søs. På et tidspunkt havarerede den nemlig, og indtrængende saltvand ødelagde store dele af teknikken.

Lovgivningen forhindrer samtidig et salg af båden til en køber, der har tænkt sig at gøre fartøjet sødygtigt igen. Båden kan udelukkende sælges til ophugning i enten et EU-land eller Tyrkiet, skriver nyhedsbureauet.