HAMBORG: En 76-årig dement patient er fundet død i kælderen under et sygehus i Hamborg. Her har manden ligget i omkring to uger uden at blive opdaget.

Den 76-årige har tilsyneladende forvildet sig ud i en trappeopgang på hospitalet. Herefter har han ikke kunnet komme retur til hospitalsafdelingen, fordi døren ikke kunne åbnes fra opgangen. Heller ikke udgangen til gaden opdagede den forvirrede mand.

I stedet begav han sig ned i hospitalskælderen og krøb i skjul bag en metaldør i et lille kammer. Her døde manden formentlig af et hjertetilfælde.

Myndighederne havde uden held efterlyst manden.

Først da han begyndte at gå i forrådnelse blev den 76-årige opdaget på grund af lugten.

Den afdøde er en tidlige politikommissær fra Hamborg.

