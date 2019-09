RENDSBURG: Myndighederne advarer om risiko for kraftig kødannelse på motorvejsbroen, der fører den vigtige dansk-tyske motorvej A7 over Kieler-kanalen. Fra mandag er der nemlig vejarbejder på broen, hvor der i begge retninger kun er et spor farbart.

Presset øges af, at der samtidig også er vejarbejder i den landvejstunnel, der lidt længere mod vest fører under Kieler-kanalen ved Rendsburg.

Efter planen fortsætter vejarbejdet på kanal-broen frem til torsdag.

/DPA