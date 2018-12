Delstat vil hjemsende flere udlændinge med tvang

KIEL: Slesvig-Holsten ændrer sin strategi i forbindelse med udvisninger. Det fremgår af en intern skrivelse, som parlamentarisk statssekretær Torsten Geerdts i Indenrigsministeriet i Kiel har sendt til repræsentanter for delstatens kommuner.

I stedet for at blive udsendt enkeltvist vil de pågældende i fremtiden blive udsendt i grupper, hvortil der eventuelt også skal chartres transportmidler.

I Slesvig-Holsten var der i oktober 8463 udrejsepligtige. 6797 var dog på tålt ophold.

I 2018 var planen at hjemsende 988 uønskede udlændinge med tvang. Det mislykkedes i 750 tilfælde, hvilket svarer til knap 76 procent.

I brevet oplyser Torsten Geerdts, at udlændingemyndighederne har etableret en specialenhed, der skal stå for hjemsendelse eller udvisning i såkaldt "problematiske tilfælde". Det drejer sig om notoriske ballademagere samt personer, der enten er i politiets søgelys for kriminalitet eller allerede er dømt.

I den kommende tid er der planlagt talrige hjemsendelser til lande i det vestlige Balkan. Desuden bliver personer udsendt til Sverige, Polen, Østrig og Schweiz, fordi det er disse stater, der har ansvaret for de pågældendes udlændinges asylansøgninger.