De rødhårede har topmøde

HAMBORG: Rødhårede fra hele Europa mødes i weekenden til topmøde i Hamborg. Bevægelsen startede i Holland, men efterhånden bliver der fejret Redhead Days over hele verden, hvor arrangementerne tiltrækker tusinder af deltagere.

Når Hamborg i denne weekend er rammen om Redhead Days står kampen mod fordomme over for rødhårede også på dagsordenen. Men først og fremmest handler det om at have en fest, fortæller arrangørerne.

Cirka to procent af verdens befolkning har den genetiske kombination, der farver håret rødt.

/DPA