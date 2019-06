Dansksindet politiker er tysk favorit som kansler

De Grønnes formand, Robert Habeck, fra Flensborg er uden sammenligning den kandidat, der kan samle flest vælgere bag sig som afløser for Angela Merkel.

Efter de elendige resultater til regeringskoalitionen mellem det konservative CDU og Socialdemokratiet ved EU-valget, kræver 52 procent af de tyske vælgere ifølge en meningsmåling nu nyvalg til forbundsdagen, skriver mediehuset SHZ. Og Robert Habeck er selvsamme vælgeres favorit til posten som forbundskansler. 25 procent håber, at han kommer til at efterfølge Angela Merkel som regeringschef.

FLENSBORG: I forvejen har flere rundspørger kåret den grønne politiker Robert Habeck fra Flensborg som Tysklands mest populære politiker. Men folkestemningen bringer nu den nordtyske formand for De Grønne mod nye højder.

Robert Habeck blev født i Lübeck i 1969. Han studerede i 1992/1993 på Roskilde Universitet. I 2000 blev han doktor i litteratur. Fra 2012 til 2018 var han Slesvig-Holstens miljøminister. Herefter forlod han lokalpolitikken til fordel for formandsposten hos De Grønne i Tyskland.

Voldsom nedtur

Sammenlignet med kanslerkandidaterne fra CDU og SPD er Habeck dermed tæt på at have status som politisk rockstjerne. Kun 13 kan således forestille sig CDU's Annegret Kramp-Karrenbauer som ny tysk kansler, mens blot ni procent udpeger SPD's Olaf Scholz som det bedste bud. Dog har hele 53 procent af vælgerne ikke lyst til at betro nogen af de tre nøglerne til kanslerkontoret. Det skriver nyhedsbureauet DPA.

Med 20,5 procent af stemmerne ved EU-valget fik De Grønne deres hidtil bedste resultat nogensinde. SPD led til gengæld et lammende nederlag med kun 15,8 procent, mens CDU/CSU med 28,9 procent trods alt forsvarede positionen som største parti.

Efterfølgende er nedturen fortsat for de etablerede partier. I en helt frisk meningsmåling fra instituttet Forsa blev De Grønne for første gang største parti med 27 procents opbakning. Til gengæld fortsætter socialdemokraterne katastrofekursen med 12 procent bag sig.

Robert Habeck er ganske vist født i Lübeck, men den 49-årige har udviklet sig til et sandt barn af grænselandet med fast bopæl i Flensborg trods arbejdspladsen i Berlin. Han har studeret på Roskilde Universitet, taler dansk og betragter sig selv som en del af de danske mindretal med både børn på dansk skole og Dannebrog til vejrs på mærkedage.