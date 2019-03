Dansksindet er Tysklands mest populære politiker

Robert Habeck fra Flensborg ser sig selv som en del af det danske mindretal og er en af de to formænd for De Grønne i Tyskland. I ny meningsmåling overhaler han Angela Merkel i popularitet.

Som en af de to formænd for De Grønne i hele Tyskland er Robert Habeck nu den ubestridte rockstjerne i Tysklands politiske liv. Det viser den måling, TV-stationen ZDF har foretaget i sin seneste udgave af det højt respekterede Politbarometer.

FLENSBORG: Han bor i Flensborg, har studeret på Roskilde Universitet, taler udmærket dansk og forstår det endnu bedre. Selv definerer han sig som en del af det danske mindretal syd for grænsen og flager med Dannebrog ved festlige lejligheder. Og så er han forresten Tysklands mest populære politiker.

Robert Habeck er født den 2. september 1969 i Lübeck. Han har studeret filosofi, tysk og filologi. En del af studierne foregik på universitetet i Roskilde. Robert Habeck har en doktorgrad i filosofi. Han er gift med forfatteren Andrea Paluch. Sammen har parret fire sønner, der alle har gået på dansk skole syd for grænsen.

En sensation

Boulevardavisen Bild beskriver udfaldet som en sensationsplacering og ser med resultatet af målingen De Grønne placeret i spidsen af feltet ved det kommende forbundsdagsvalg. Det skal dog først efter planen finde sted i 2021, og meget kan ændre sig undervejs. Det ved også Robert Habeck, der klogelig afviser at udtale sig om meningsmålingen.

Men sikker og vist er det, at Habeck i ZDF's rundspørge endog overhaler den hidtil urokkelige, men aftagende populære kansler og "Bundes-Mutti", Angela Merkel. På en skala fra minus fem til plus fem scorer Merkel 1,3 point og Habeck 1,4.

Inden han tog springet til Berlin og forbundspolitikken, var Robert Habeck fra 2012 til 2018 miljø-, energi- og landbrugsminister i Slesvig-Holsten. Især det sidste voldte i begyndelsen kvaler for både ham selv og erhvervet. Med polemiske replikker om nødvendigheden af en total omstilling af landbruget forstod han i den grad at støde de nordtyske bønder fra sig.

Han formåede dog at skille ideologi fra realpolitik og indgå kompromisser, så alt endte i forsoning.

- Han interesserede sig virkelig for problemerne, så tingene an uden at være ledsaget af pressen. Dannede sig sit eget billede af forholdene, og nytænkte så sine holdninger, sagde den slesvig-holstenske landboforenings vicepræsident Klaus-Peter Lucht ved afskeden i 2018.