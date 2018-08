Danskfødte ulve vækker angst og vrede

Den danske ulvefamilie i Ulfborg blev fanget på et vildtkamera, inden de yngste flyttede fra flokken. To af koblets unger er nu med sikkerhed til stede i Slesvig-Holsten.Foto: Scanpix/Ulvetracking.dk

To unge ulvebrødre fra Ulfborg har slået sig ned i Slesvig-Holsten, hvor især fåreavlere er bekymrede og ophidsede.

EIDERSTEDT: To danskfødte ulve er på spil i Slesvig-Holsten. DNA-prøver viser, at der er tale om to ulvebrødre, som stammer fra det kuld, der sidste år blev født i Ulfborg i Vestjylland. Mens den ene ulv tilsyneladende opholder sig omkring Pinneberg i det sydligste Slesvig-Holsten, er broren på spil længere mod nord, nemlig på halvøen Eiderstedt på vestkysten. Og her er man alt andet end begejstrede for den nye indbygger. - Stemningen blandt fåreavlerne på Eiderstedt er meget ophidset. De vil ikke have ulven i området og siger, den ikke hører til her, forklarer Martin Schmidt fra delstatens kontor for landbrug og miljø til nyhedsbureauet LNO. Han understreger, at ulve er fredede og derfor ikke må skydes. - Vi kan ikke gøre andet end at sætte hegn op og så ellers udbetale erstatninger, forklarer Martin Schmidt.

Stemningen blandt fåreavlerne på Eiderstedt er meget ophidset. Martin Schmidt, delstatens kontor for landbrug og miljø.

Ikke fastboende Hidtil har der ikke været fastboende ulve i Slesvig-Holsten, der udelukkende er blevet benyttet som transitland af rovdyrene. Dyrearter regnes først for fastboende, når de har opholdt sig i en bestemt område gennem mere end et halv år. Og foreløbig har de to danskfødte ulve kun befundet sig i Tysklands nordligste delstat i omkring to måneder. Ulve har behov for omkring tre kilo kød om dagen. Hidtil har de to ulve først og fremmest ernæret sig af får og lam. - Vi er nødt til at forholde os realistisk til temaet ulve. Her kan vi ikke se bort fra sikkerheden for mennesker og husdyr, mener Oliver Kumbartzky, der er miljøordfører for det liberale regeringsparti FDP ifølge nyhedsbureauet.