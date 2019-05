KIEL: En dansk spiller har vundet en gevinst på omregnet over 3,2 millioner kroner i tysk lotto. Det fortæller NordwestLotto mandag. Også en spiller fra Slesvig-Holsten samt to fra Nordrhein-Westfalen havde fem rigtige samt sat kryds ved et af de to korrekte tillægstal.

Ingen havde seks rigtige i den seneste trækning. Dermed er hovedpræmien på i alt 21 millioner euro fortsat intakt frem til næste trækning på fredag.