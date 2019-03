HARRISLEE: Den danske chauffør i en transporter kunne ikke præsentere noget kørekort, da tysk politi søndag aften kontrollerede han lige syd for grænsen i Padborg. Og det havde sine gode grunde. Et opkaldt til kollegerne i Danmark afslørede nemlig, at den 37-årige er fradømt førerbeviset frem til 2020.

Betjenten satte herefter en stopper for turen og sigtede den 37-årige for kørsel uden kørekort.

/JV