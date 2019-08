Lars Hørlyck Sørensen fra Esbjerg overlod sin bil til et af de kurerfirmaer, der tilbyder billig parkering ved Hamborgs lufthavn. På sin app opdagede han, at bilen havde været på flere hidsige ture og mindst en gang formentlig blev smidt ved en tilfældig kantsten.

HAMBORG: Sommerferien i juli skulle gå til Frankrig med afgang fra lufthavnen i Hamborg. Så derfor gik Lars Hørlyck Sørensen fra Esbjerg på nettet for at finde en parkeringsplads, hvor bilen kunne efterlades under rejsen. Nu er det langtfra første gang, esbergenseren flyver fra Hamborg. Tidligere er bilen blevet stillet på lufthavnens egne pladser, hvilket har været en halvdyr oplevelse.

Denne gang var Lars Hørlyck Sørensen blevet bidt af sparedjævlen.

- I første omgang overvejede jeg nogle af de billigere steder i omegnen, hvor man så bliver kørt til afgangshallen i en shuttle-bus. Men jeg blev lidt nervøs ved tanken om, at noget kunne gå galt undervejs i bussen, så jeg kom for sendt til checkin, forklarer Lars Hørlyck Sørensen.

I stedet fik han øje på en af de kurervirksomhederne, der løser parkeringsproblemer i Hamborg. Ideen er enkel, men smart. Du møder kureren på et aftalt sted, vedkommende overtager din bil, kører dig til lufthavnen og parkerer så bilen et sikkert sted.

Lars Hørlyck Sørensen fandt frem til et firma, der på alle måder virkede troværdigt og lovede, at kundernes biler er i sikkerhed på en bevogtet parkeringsplads.