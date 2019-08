Udsigten til handelskrig mellem USA og Kina samt risikoen for et hårdt Brexit kan mærkes hos de danske virksomheder, der er aktive syd for grænsen.

Støberi fyrer

Samme holdning har Philipp Schröder, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Hvis virksomheder mister pusten, risikerer medarbejderne at se deres job forsvinde.

- Alle bliver ramt af det her, understreger Philipp Schröder.

Allerede nu viser de officielle tal for andet kvartal, at Tysklands bruttonationalprodukt er faldet med 0,1 procent. Den minusvækst var ikke nok til at trække det samlede år indtil nu i minus. Men det forstærker pessimismen. I en helt ny analyse anslår den danske nationalbank, at der er op mod 65 procent risiko for, at Europa og USA bliver ramt af en økonomisk nedtur inden for to år.

Længere oppe i Jylland har har jernstøberiet Vald. Birn A/S allerede fyret 60 ansatte, fordi ordrerne fra kunder i Tyskland og Sverige forsvinder.

- Vi har set en nedgang hos kunderne. Og det er, hvad vi har taget bestik af, siger Jens Axel Birn, administrerende direktør i jernstøberiet, til Flensborg Avis.

Når de tyske kunder holder igen med ordrer hos underleverandører som Vald. Birn, hænger det sammen med, at den tyske økonomi er bundet op på at kunne sælge til udlandet, påpeger Philipp Schröder.