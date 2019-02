Danske skoler syd for grænsen skal kulegraves

Vi kan ikke leve med, at der er tvivl over for styrelsen. Derfor ønsker vi at rydde al tvivl af vejen.

Kritiske forældre

- Vi fornemmer, at I mener, at vi ikke lever op til skoleforeningens formål. Vi kan ikke leve med, at der er tvivl over for styrelsen. Derfor ønsker vi at rydde al tvivl af vejen, så vi igen kan tage arbejdshandskerne på og koncentrere os om vores egentlige opgave, sagde styrelsesmedlem Oluf Hoppe fra Duborg-Skolen på mødet med fællesrådet.

Fra forældre og deres repræsentanter er der blevet rejst sønderlemmende kritik af skoleforeningens forslag om lukning af mindre landsbyskoler - både for at spare penge, men også for samtidig at skabe et bedre fagligt miljø. I et læserbrev i Flensborg Avis er der desuden sat spørgsmålstegn ved det passende i, at to medlemmer af foreningens direktion er gift med hinanden, så et ægtepar dermed udgør en tredjedel af den øverste ledelse.

- Skoleforeningens omdømme må ikke drages i tvivl. Hverken her eller i Danmark. Fra styrelsens side er der fuld tillid og opbakning til direktionen, men udfordringerne i skoleforeningen har sået så megen tvivl, at vi kun kommer videre, hvis der foretages en undersøgelse, forklarede Oluf Hoppe.

Her mener styrelsen, at de danske myndigheder nødvendigvis må inddrages.

- En ekstern undersøgelse giver kun mening, hvis Danmark sidder med ved bordet, tilføjede Oluf Hoppe.