FLENSBORG: Danske og tyske politikere kaster sig nu ind i en fælles kamp mod de køreplaner, der fremover skal gælde for Eurocity-togene mellem København og Hamborg. Fra årsskiftet er det nemlig nødvendigt at lede togene via landjorden i stedet for som hidtil med færgen mellem Rødby og Puttgarden. Men de nye tog belaster strækningen mellem grænsen og Hamborg så meget, at der ikke er mulighed for et eneste stop - heller ikke i Flensborg.

Det er helt uantageligt, mener Niels Sjøberg og Asger Christensen, der henholdsvis er kandidater til Folketinget og EU-parlamentet for De Radikale og Venstre. De har allieret sig med Flensborg-politikeren Kay Richert, der sidder i landdagen i Kiel for det liberale FDP.