Dansk viceborgmester syd for grænsen er afsat

- Jeg gør opmærksom på, at du omgående bliver sendt ud, hvis du kommer med et eneste tilråb, fastslog borgmester Brodersen.

LANGBALLIG: Sven-Ole Nissen fra det danske SSW sagde ikke et ord, da kommunalbestyrelsen i Langballig syd for Flensborg Fjord onsdag aften holdt møde. Han havde da også i starten af mødet fået en klar besked fra borgmester Kurt Brodersen fra det konservative CDU.

Jeg gør opmærksom på, at du omgående bliver sendt ud, hvis du kommer med et eneste tilråb.

Truet med politi

Han henviste til episoden ved seneste kommunerådsmøde, da Sven-Ole Nissen på grund af højlydte tilråb blev sendt uden for døren. Da han i første omgang nægtede at parere ordre, blev han truet med, at politiet ville blive tilkaldt.

Episoden var ifølge CDU's formand i Langballig, Kevin Schober, også en af årsagerne til, at Sven-Ole Nissen onsdag skulle stemmes væk fra posten som viceborgmester.

Men inden kommunerådet, bestående af syv CDUere, fire medlemmer fra to borgerlister og fire medlemmer fra SSW's og Socialdemokratiets gruppe, gik i gang med dagsordenen, ville CDU fjerne punktet om valg af viceborgmester fra dagsordenen.

- Vi må gå ud fra, at SSW og socialdemokraterne kun har Sven-Ole Nissen som kandidat, og derfor foreslår vi, at vi tager punkt seks af dagsordenen, sagde Kevin Schober.

Forslaget gik igennem med 11 ja-stemmer, og fire imod. Den samme stemmefordeling gjorde sig gældende, da forsamlingen senere stemte for afsættelsen af Sven-Ole Nissen.

Dermed står kommunen nu uden viceborgmester - uden at have stemt om, hvem der skal have posten.

Det er stadig uvist, om valget vil finde sted på det næste møde i kommunerådet, for flertallet gjorde det klart, at det kræver en anden end Sven-Ole Nissen som SSW's og Socialdemokratiets kandidat til posten.