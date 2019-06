Dansk sviner til højreparti: AfD er ikke demokrater

Det højrenationale AfD satte blokaden mod et krydstogtskib på dagsordnen i landdagen i Kiel. Det initiativ høstede partiet mildest talt intet bifald for.

- De spilder ikke blot vores tid, men også skatteydernes penge, lød kommentaren til AfD's dagsordenspunkt fra Burkhard Peters, der er retspolitisk ordfører for De Grønne i landdagen. Det skriver mediehuset SHZ.

KIEL: Stemningen var onsdag ualmindelig ophedet i den slesvig-holstenske landdag. Her havde det højrenationale AfD sat en forespørgselsdebat på dagsordenen. Overskriften lød: Den ulovlige blokade af krydstogtskibet Zuiderdam. Anledningen var, at miljøaktivister sidste uge gennem seks timer forhindrede skibet i at forlade havnen i Kiel.

De er ikke et demokratisk parti og ikke et parti, der støtter retsstaten.

Ingen er dømt

Burghardt Peters påpegede, at ingen af aktivisterne endnu er dømt. Muligvis holdt aktionen i Kiel sig inden for demonstrationsrettens grænser.

- Alene formuleringen ulovlig er utilstedelig og vinder om en mærkværdig fortolkning af retsstatens principper. Det er retsvæsnet og ikke landdagen, som afgør, om noget er ulovligt eller ej, forklarede Burghardt Peters.

Det dansk-frisiske SSW gik et skridt videre i fordømmelsen af AfD.

- De er ikke et demokratisk parti og ikke et parti, der støtter retsstaten. Og AfD har i løbet af debatten ikke fremsat forslag om, hvordan man kan få styr på luftforureningen i Kiel ved for eksempel at forsyne flere skibe med strøm fra landjorden, sagde SSW's gruppeformand Lars Harms ifølge SHZ.

Langtfra alle de øvrige partier i landdagen bifalder blokaden mod krydstogtskibet. Men i mindre grad påskønner de AfD's fremstød i denne sammenhæng.

- Jeg har tillid til vores retsstat. Men lovovertrædelser er ikke et legitimt middel i den politiske kamp, udtalte det liberale FDP's gruppeformand Christopher Vogt, der er kritisk over for blokaden.

Som leder af AfD-fraktionen måtte Jörg Nobis ryste på hovedet. Han beskyldte de øvrige partier for at støtte de skolebørn, som fredag efter fredag demonstrerer for klimaet.

- De selvudnævnte klimaaktivister, der forhindrede Zuiderdam i at forlade kajen, gjorde i sidste ende ikke andet end også at tage denne holdning til indtægt for deres formål, mente Jörg Nobis ifølge mediehuset.