Dansk politiker: Højrefløjen er arbejdssky

KIEL: Det dansk-frisiske SSW i den slesvig-holstenske Landdag ærgrer sig over "arbejdsværgring" hos det national-konservative parti Alternative für Deutschland - AfD. Partiet havde krævet en udvidet aktindsigt omkring anskaffelse af bolig-containere i forbindelse med flygtningekrisen. I sidste ende kastede AfD-politikerne ikke et blik på papirerne.

Det er både uacceptabelt og dyrt, konstaterer SSW. AfD betegner selv sagen som en fejltagelse.

Et enormt maskineri blev sat i gang. Medarbejdere fra diverse forvaltninger researchede og arbejdede i dagevis. Herefter lå papirerne til gennemsyn i fire uger. Men repræsentanterne for AfD dukkede aldrig op for at tjekke indholdet.

- Vores medarbejdere har helt sikkert bedre ting at tage sig til end at samle unyttige papirbjerge til AfD, mener Lars Harms, der er gruppeformand for SSW i landdagen.

AfD erkender, at partiet forsømte fristen for at se papirerne. Tidsfristen blev fremsendt som post og blev ikke noteret i partiets kalender.

- Fordi vi havde forventet at få en mail. Det skete ikke, forklarer AfD's gruppeformand Jörg Nobis.

Aktionen medførte udgifter i omegnen af 35.000 euro.