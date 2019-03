Dansk parti vil have kendte ekstremister afvæbnet

Kiel: Ekstremister med våben er en tikkende bombe. Sådan sagde gruppeformanden for det dansk-frisiske SSW, Lars Harms, da den slesvig-holstenske landdag onsdag skulle tage stilling til partiets forslag om at inddrage våbnene hos kendte yderliggående elementer. Det skriver nyhedsbureauet DPA.

I delstaten er der 20 såkaldte rigsborgere samt 27 registrerede højreekstremister, der deres sindelag til trods har en våbentilladelse. Rigsborgerne er et sammenrend af anarkister og aktivister på den yderste højrefløj. Fælles for dem er, at de afviser den tyske forbundsrepublik som en legitim myndighed. I stedet mener de, at det tidligere, tyske rige fortsat eksisterer juridisk.

SSW ønskede, at forslaget om at inddrage yderliggående elementers våbentilladelser skulle tages op i det tyske parlaments førstekammer, forbundsrådet, der er sammensat af repræsentanter for delstaterne. Det er der dog formentlig ikke flertal for i landdagen.

- Det er en misforståelse at tro, en skærpet våbenlovgivning skaber mere sikkerhed i forhold til vold, ekstremisme og terror. Det er ikke i overenstemmelse med ekstremister og terroristers indstilling at anmelde deres våben hos myndighederne, mente Claus Schaffer fra det højrenationale Alternative für Deutschland ifølge nyhedsbureauet.