Dansk parti kræver humanitære hensyn til asylansøgere

Det dansk-frisiske SSW vil holde den slesvig-holstenske regering fast på sin egen aftale om, at ingen flygtninge må hjemsendes, uden der er vished for sikkerheden i hjemlandet.

Formålet er at lægge pres på den slesvig-holstenske indenrigsminister, Hans-Joachim Grote, fra CDU op til det møde, han skal holde med samtlige de tyske delstaters indenrigsministre i juni. Her ønsker SSW. at den slesvig-holstenske minister tage afstand fra den praksis, hvor afviste afghanske asylansøgere i dele af Tyskland bliver sendt retur til deres hjemland.

Livsfarligt land

- Selv om forbundsregeringen påstår det, synes vi ikke, at situationen i Afghanistan blot nogenlunde er sikker. Folk bliver skudt der, begrunder SSW's gruppeformand Lars Harms initiativet.

Han ønsker en varig opholdstilladelse, fordi situationen i Afghanistan i hans øjne er livsfarlig.

Derfor kræver Lars Harms, at hjemsendelser i situationer med en uklar sikkerhedssituation skal efterprøves individuelt for at afgøre, om afviste asylansøgere kan sendes retur inden for rammerne af en human praksis. Og det er lige netop, hvad den slesvig-holstenske regering har lovet i sin koalitionsaftale.

Delstatens indenrigsministerium henviser imidlertid til, at det udelukkende er den tyske forbundsregering, der vurderer, om en flygtnings hjemland er sikkert eller ej. Det er de fælles, tyske udlændingemyndigheder som afgør, om en person skal rejse ud eller blive.

Under alle omstændigheder efterprøver delstatsmyndighederne også hjemsendelser med tvang. Derfor er kun en eneste afvist asylansøger blevet sendt retur til Afghanistan siden 2015. Hertil kommer, at fem kriminelle er blevet udvist.

- I den slags tilfælde skal regeringen være hård. Men regeringen gør klogt i, at koncentrere sig om udvisning af kriminelle eller potentielle ekstremister. Befolkningen har til gengæld ingen forståelse for, hvis mennesker bliver udvist, selv om de har job eller er under uddannelse her hos os, mener den socialdemokratiske gruppeformand Ralf Stegner.