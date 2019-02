Dansk mindretal vil legalisere marihuana

KIEL: Som et forsøg skal Slesvig-Holsten liberalisere narkopolitikken, så det under kontrollerede former bliver lovligt af købe marihuana. Det foreslår det dansk-frisiske parti i landdagen, SSW. Forslaget er ikke umiddelbart kontroversielt. Noget tilsvarende står nemlig i koalitionsaftalen mellem regeringspartierne, det konservative CDU, De Grønne samt det liberale FDP.

- Men nu er der gået 19 måneder, og intet er sket, forklarer Flemming Meyer, der er sundhedspolitisk ordfører for SSW i landdagen.

Han håber, delstaten kan slå ind på en ny kurs med hensyn til marihuana allerede i indeværende valgperiode.

/DPA