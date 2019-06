Dansk mindretal er milliarder af euro værd

Det danske mindretal bidrager med milliarder af euro til økonomien syd for grænsen. Men danskere og friseres ressourcer bliver ikke udnyttet tilstrækkelig af for eksempel erhvervslivet.

Sådan lyder tallene, som Flensborg Avis har fået fra Slesvig-Holstens erhvervsministerium. Delstatens erhvervsminister, Bernd Buchholz (FDP), peger på, at det danske mindretal bidrager fuldt og helt til Slesvig-Holstens velstand. Han fremhæver blandt andet, at mindretallet samtidig er med til at tiltrække danske virksomheder til regionen.

Sprogligt stærke

Men Slesvig-Holsten er langt fra at udnytte det store potentiale, som det danske mindretal udgør, mener både Flemming Meyer, erhvervspolitisk ordfører for SSW i Landdagen, og rektor Jørgen Kühl, der er bestyrelsesformand for Ecmi i Flensborg (European Center for Minority Issues).

- Vi opererer i en økonomisk virkelighed, hvor der er behov for at kunne både dansk og tysk, siger han.

Flemming Meyer peger på, at man i oktober 2008 offentliggjorde en rapport med titlen »Med hinanden for hinanden«. Den rapport var en såkaldt kompetenceanalyse, hvis formål var at formulere "en udviklingsstrategi for den tysk-danske grænseregion under inddragelse af mindretalspotentiale".

Og den kontante konklusion var, at man dengang ikke fik noget ud af det potentiale, som såvel det danske og det nordfrisiske mindretal udgør. Rundt omkring i Slesvig-Holsten var man i for ringe grad i stand til at udnytte de kompetencer, som mindretallene har. For eksempel taler mindretallene som oftest to eller flere sprog. Så i rapporten fremlagde man hele 40 forslag til, hvordan man kunne rette op på den skævhed. Og det er så her, at det ifølge Flemming Meyer kniber.

- Når vi ser på den analyse her 11 år efter, er der en hel del ting, der er blevet gennemført, men der er også mange områder, hvor mindretallenes potentiale stadig ikke udnyttes godt nok, siger han.