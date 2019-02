Dansk kvinde blev politisk pioner syd for grænsen

Allerede for 30 år var den danske statsborger Cathy Kietzer klar til en politisk karriere i Slesvig-Holsten, men blev i første omgang bremset af forfatningsdomstolen. Senere blev hun Kiels stadspræsident.

KIEL: For 30 år siden gik Slesvig-Holsten enegang og indførte med stemmerne fra socialdemokraterne og det dansk-frisiske SSW såvel aktiv som passiv valgret på kommunalt niveau til udenlandske statsborgere fra lande, der omvendt gav tyskere tilsvarende rettigheder. Dengang havde den danske statsborger Cathy Kietzer mod på en politisk karriere og ville stille op for Socialdemokratiet i Kiel. Sådan kom det bare ikke til at gå.

Kritikken af den slesvig-holstenske beslutning var voldsom. Det konservative CDU i forbundsdagen bragte sagen for det tyske forfatningsdomstol, der bremsede den nye lov i Slesvig-Holsten.

Men i 1998 var det så vidt. Maastricht-traktaten tvang Tyskland til at give udenlandske unionsborgere mulighed for både at kandidere og opstille ved lokalvalg. På det tidspunkt havde Cathy Kietzer bare ikke længere lyst.