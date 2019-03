KUPFERMÜHLE: For en 60-årig dansk bilist gik det helt galt, da tysk politi mandag aften havde etableret en kontrolpost på omfartsvejen lige syd for grænsen ved Kruså. Danskeren ignorerede betjentenes opfordringer til at standse og drønede tværs gennem afspærringen, der ellers var tydeligt markeret med blå blink.

Til sidst lykkedes det dog at få standset den 60-årige. Han bliver sigtet for at flygte fra et uheldssted samt for hærværk.

/JV