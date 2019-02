Danmark har vigtig rolle i udvikling syd for grænsen

Glad minister

Udviklingen glæder den slesvig-holstenske erhvervsminister Bernd Buchholz fra det liberale FDP.

- Det er helt i overenstemmelse med den forstærkede udbygning af de erhvervsmæssige forbindelser til vores nordlige nabo, understreger Bernd Buchholz.

I alt slog 123 nye virksomheder sig i 2018 ned i Slesvig-Holsten med hjælp fra WTSH, hvilket skabte 1927 nye arbejdspladser. Til sammenligning kom der i 2012 190 nye virksomheder og pænt flere end 3000 arbejdspladser til Tysklands nordligste delstat med bistand fra delstatens institution for erhvervsfremme. På den baggrund mener Bernd Buchholz også, at der er plads til forbedringer i forbindelse med erhvervsfremme.

- Vi både kan og vil være endnu mere succesfulde, lyder ministerens konklusion.

Lidt mod forventning har det kommende Brexit ikke betydet, at britiske firmaer i stor stil er søgt til Slesvig-Holsten.

Hovedparten af de nyetablerede virksomheder i Slesvig-Holsten i 2018 var tyske. Her spiller naboskabet til Hamborg en vigtig rolle. Godt halvdelen af de nye firmaer valgte nemlig at slå sig ned i den del af forbundslandet, der grænser umiddelbart op til bystaten, Hamborg. I den forbindelse er der især tale om produktionsvirksomheder med mange unge iværksættere. Men tilstrømningen betyder til gengæld også, at erhvervsarealer tæt på bygrænsen til Hamborg er ved at blive en mangelvare.