KIEL: Handelsbalancen tippede sidste år til ulempe for Slesvig-Holsten. For mens delstatens import gik i vejret med 6,8 procent, dalede eksporten med to procent.

Delstaten eksporterede i 2018 varer for 21,6 milliarder euro, mens importen havde et omfang på i alt 22,2 milliarder. Det fremgår af en pressemeddelelse, som det statistiske institut for Nordtyskland udsendte torsdag.

Som i alle foregående år var Danmark Slesvig-Holstens største, udenlandske samhandelspartner. Nabolandet købte varer for 1,8 milliarder euro. Det svarer til 8,5 procent af delstatens samlede eksport. USA er dog også et stort marked for Slesvig-Holsten og aftager 7,2 procent af den totale eksport.

Blandt de øvrige vigtigste markeder er Italien, Holland, Frankrig, Polen, Storbritannien, Belgien og Spanien.

Godt 63 procent af den slesvig-holstenske eksport går til EU-lande.

Medicinalbranchen og de kemiske virksomheder er de største eksportører i Tysklands nordligste forbundsland. Herefter følger producenter af udstyr til sundhedssektoren.