THUMBY: Et dådyr blev i begyndelsen af juni dræbt af en ulv ved Thumby øst for Slesvig. Det har en DNA-prøve nu afgjort. Til gengæld er ulvens identitet ikke fastslået. Prøverne var nemlig for gamle, da kadaveret blev fundet.

Dådyret blev dræbt med talrige bid og havde også mange kradsemærker.

Aktuelt er der ikke blevet observeret ulve i området, hvor dådyret mistede livet. Men tilbage i marts blev et andet rådyr dræbt af en ulv ved Karlsburgerholz, der kun ligger få kilometer fra Thumby.

/SHZ