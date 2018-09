Cyklist med tårnhøj promille: Slingrede i fjorden syd for grænsen

Slesvig: En 43-årig mand fra Tyskland fortryder sikkert i dag, at han tirsdag ved middagstid valgte at cykle en tur langs strandvejen i Slesvig. Problemet var, at han var yderst beruset, og på et tidspunkt slingrer han direkte i indfjorden Slien.

Det lykkedes forbipasserende at hive manden op af vandet, men han var stadig så omtumlet, at han faldt i igen. Til sidst lykkedes det dog at få den 43-årige i land, politiet blev tilkaldt, og de forbipasserende sørgede for, at han ikke steg på cyklen igen.

En alkoholtest viste efterfølgende, at manden havde en promille på over 2,6, og han blev taget med på en klinik, hvor der blev udtaget en blodprøve.

Politiet i Flensborg oplyser, at manden ikke kom noget til, men han vil nu blive sigtet for spirituskørsel.