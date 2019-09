Chokmelding: Hver femte læge er på stoffer

22 procent af lægerne på de slesvig-holstenske sygehuse tager opkvikkende medikamenter for at kunne klare arbejdspresset.

Hermed er sandsynligheden for at falde i hænderne på en dopet læge ganske stor.

- 22 procent af lægerne tager mindst en gang om måneden medikamenter for at kunne klare arbejdspresset på klinikkerne, fortalte Michael Wessendorf på lægeforeningens nylige 70 års jubilæumsfest i Kiel.

Alarmklokke bimler

- Det er ekstremt alarmerende, at 22 procent af lægerne tager opkvikkende medikamenter. Faktisk er det en katastrofe, og alle alarmklokker bimler for mit vedkommende, siger Marret Bohn, der er medlem af den slesvig-holstenske landdag for De Grønne.

Hun er selv læge og kender den onde spiral, hvor stadig flere patienter skal behandles stadig hurtigere.

- Landdagen må forholde sig til denne arbejdsbelastning og drage konsekvenser af denne rundspørge, mener hun.

Også sundhedsekspert Hinrich Neve fra det konservative CDU fælder en klar dom.

- Det er ingen god udvikling og betyder, at sygehuslægernes arbejdsbetingelser må forbedres, understreger han.

Slesvig-Holstens sundhedsminister Heiner Garg deltog også i jubilæumsfesten og kunne gå hjem med endnu en bekymrende melding. 40 procent af lægerne overvejer at sige op, fordi deres arbejdsbetingelser er miserable.

Lægerne klager blandt andet over alt for få pauser, personalemangel, stramme økonomiske rammer og den meget tid, de skal bruge på at udarbejde dokumentation for indsatsen.

Flere end en tredjedel af undersøgelsens deltagere kunne således berette om op til ti overtimer pr. uge.