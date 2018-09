STÖRDORF: En 58-årig lastbilchauffør døde natten til onsdag på sygehuset, efter han aftenen forinden havde være involveret i et trafikuheld på landevejen Stördorf i det sydvestlige Slesvig-Holsten. Her forulykkede den 58-årige omkring kl. 16.30 med sin svinetransport, der endte på en mark og væltede. Formentlig har chaufføren fået et ildebefindende, der efterfølgende kostede ham livet.

En del af de 100 svin i lastbilen blev dræbt, mens andre slap ud og forårsagede flere timers trafikkaos.

/SHZ