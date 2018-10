Byggevirksomheder har alt for travlt i Nordtyskland

KIEL: Foreløbig er der ingen udsigt til byggekraner på Holstein-Stadion i Kiel. Klubben har sendt byggeriet af en ny tribune i EC-licitation. Men ikke en eneste byggevirksomhed havde afgivet bud, da fristen udløb.

Det er et problem for Holstein Kiel, der går glip af entréindtægter og samtidig spiller i anden bundesliga på dispensation fra det tyske fodboldforbund, DFL, fordi stadions kapacitet er for lille. Men klubbens knibe er et symptom på et endnu større samfundsmæssig udfordring.

- Manglende kapacitet i byggebranchen er blevet en massiv forhindring for at få opført billige lejligheder, siger Andreas Breitner, der er direktør for de nordtyske boligforeningers interesseorganisation, VNW, til nyhedsbureauet DPA.

Hans medlemsforeninger fik tidligere mellem fem og otte bud ved licitationer. I dag er der højest mellem en og tre reaktioner på et udbud. I et projekt med 20 lejligheder i det østlige Slesvig-Holsten bød ikke en eneste på VVS-arbejdet.

Situationen fører samtidig til voldsomme prisstigninger. Ifølge Breitner er byggeudgifterne på få år steget mellem 14 og 17 procent.