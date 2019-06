Butikstyve stjal for mindst 14 millioner euro

KIEL: Butikstyverier påførte i det foregående år detailhandlen i Slesvig-Holsten skader for omkring 14 millioner euro. Det skønner Brigitte Nolte, der er direktør for detailhandlens brancheorganisation i Slesvig-Holsten og Hamborg, Handelsverband Nord.

De årlige optællinger af lageret afslører dog et væsentlig større hul i beholdningerne. Faktisk mangler der i Nordtyskland varer for omkring 80 millioner euro. Det er er tegn på et højt mørketal, hvor diverse værdigenstande er forsvundet, uden der er nogen sikker forklaring. Det skriver mediehuset SHZ.

Politiet i Slesvig-Holsten registrerede sidste år godt 13.600 butikstyverier. Det er det højeste antal i ti år.

- Alt bliver fortsat stjålet, hvis det ikke er mur eller nagelfast, konstaterer sikkerhedseksperten Frank Horst fra handelsforskningsinstutittet i Köln ifølge mediehuset.

Frank Horst har undersøgt, hvor meget kunder og ansatte rapser samt hvilken rolle, organiserede bander spiller. Undersøgelsens konklusion var at hovedparten af tyverierne bliver begået af ganske almindelige kunder, der sidste år snuppede varer for 2,4 milliarder euro i hele Tyskland. Det er 64 procent af det samlede udbyttes værdi.