EUTIN: En far og hans to sønner udløste søndag giftalarm i Eutin i det sydøstlige Slesvig-Holsten. De tre var gået på opdagelse i en forladt bunker i lokalområdet. Her stødte den eventyrlystne familie på glasampuller, der ifølge etiketten indeholdt kemiske kampstoffer.

De tre familiemedlemmer kom til en forebyggende undersøgelse på sygehuset, hvor der ikke blev fundet tegn på forgiftning. Efterfølgende viste ampullerne sig at være tomme.

Amtet vil nu sørge for at få bunkeren afspærret.

/DPA