Brexit kommer til at koste Slesvig-Holsten rigtig dyrt

Han henviser til, at de rigeste forbundslande som Bayern ikke skal have bistand i samme omfang, som forbundsrepublikkens mindre privilegerede egne.

EU-støttens størrelse handler dog ikke kun om, hvor mange penge, der finder vej fra Bruxelles til Tyskland. Efterfølgende er der også forhandlinger om, hvordan pengene skal fordeles mellem de enkelte tyske delstater. Og her har regeringen i Kiel ikke tænkt sig at være unødig beskeden.

Udbyg bredbånd

I de kommende uger bliver det afklaret, hvad det nye budget konkret kommer til at betyde for Slesvig-Holsten mellem 2021 og udgangen af 2027. Men uanset udfaldet i euro og cent, vil blandt andet satsningen på klimaforbedringer fortsat have høj prioritet i Slesvig-Holsten. Det understreger Daniel Günther.

Oettinger betoner i den forbindelse, at EU fremover vil spendere hver fjerde euro til projekter, der modvirker klimaforandringer. Han nævner desuden investeringer i udbygning af fibernet og bredbåndsforbindelser som en mulighed for at investere de reducerede tilskud fra EU med bedst mulighed for gevinst.