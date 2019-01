Brandoffer måtte lægges i håndjern

FLENSBORG: Den mandlige beboer i en fuldstændig røgfyldt lejlighed ville ikke åbne for brandfolkene, da de lørdag aften ville slukke en brand i en etageejendom i det vestlige Flensborg. Brandfolkene måtte derfor slå døren ind for at kunne bekæmpe ilden i køkkenet i lejligheden på Timm-Kröger-Weg.

Tilkaldt politi var til sidst nødt til at lægge beboeren i håndjern og med magt tvinge ham ud af lejligheden, som manden hårdnakket nægtede at forlade. Iført håndjern blev manden herefter bragt til undersøgelse på sygehuset.

Ilden i lejligheden på tredje sal blev formentlig udløst af mad, der var blevet glemt på det tændte komfur.

Det var ejendommens andre beboere, der slog alarm, efter røgen bredte sig i opgangen.

Forklaringen på mandens opførsel er ukendt.

/SHZ