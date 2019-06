HUSUM: Husums frivillige brandværn måtte torsdag rykke ud til en noget usædvanlig indsats. En ældre herre havde mistet kontrollen over sin cykel og var landet midt i et stort brombærkrat ved byen. Muligvis havde han ligget der et stykke tid. Den ældre mand virkede afkræftet og forvirret. Vidner på stedet kunne ikke trænge gennem det tætte og stikkende krat.

Brandværnet kunne til gengæld løse opgaven. Med en lang stige blev en brandmand hejst ind over brombærgrenene og fik fisket den ældre herre ud af miseren.

Manden blev efterfølgende bragt til sygehuset.

/SHZ