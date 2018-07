Den næsten 500 år gamle Historischer Krug lige syd for Flensborg blev mandag ramt af en kraftig brand og voldsomt beskadiget.

En af grænselandets perler og gastronomiske institutioner blev mandag nærmest udslettet af en voldsom brand. Her blev det meste af Historischer Krug - den historiske kro - i Oeversee lige syd for Flensborg offer for flammernes hærgen. - Ilden kan være opstået i den bageste del af køkkenet. Der opdagede vi først røglugten, forklarer stedets ejer Olaf Hansen-Mörck til mediehuset, SHZ. Der blev slået alarm omkring klokken 12.40.

Vi håber på forståelse hos gæster, der har booket sig ind hos os. Olaf Hansen-Mörck, Historischer Krug.

Alle reddet ud Efter branden var opdaget, blev gæster og personale straks evakueret. Ingen kom således noget til. Hele ti brandværn blev sat ind for at bekæmpe ilden. Branden betød også, at en del af landevejen mellem Flensborg og Slesvig måtte afspærres. Rigtig mange danskere kender stedet. De gamle bygninger var inden branden rammen om et moderne fitness-hotel. Men Historischer Krug har samtidig været kendt og værdsat som et fremragende spisested med nordiske madtraditioner. - Vi håber på forståelse hos gæster, der har booket sig ind hos os. Men både hotel Alter Meierhof i Glücksburg og hotellet ved Slotsparken i Husem har allerede tilbudt at holde senge fri til vores gæster, forklarer Olaf Hansen-Mörck ifølge SHZ. Historischer Krug er ældgammel. Faktisk bliver gæstgiveriet første gang nævnt i dokumenter fra 1519. Placeringen var dengang oplagt. Kroen ligger nemlig ved Hærvejen, der i sin tid var hovedfærdselsåren mellem nord og syd.