LÜBECK: En 75-årig mand så ingen anden mulighed end at springe ud fra en balkon for at undslippe flammerne, da der natten til søndag udbrød brand i et plejehjem i Lübeck. Den ældre mand blev hårdt kvæstet.

I alt cirka 30 beboere måtte evakueres fra plejecentret. De fleste af dem kunne efterfølgende vende tilbage til deres boliger. Kun to, tre lejligheder blev ødelagt, skønner brandvæsnet.

Årsagen til branden er foreløbig ukendt.

/SHZ