Borgerne kan give Slesvig-Holstens politi karakterer

KIEL: Er du tryg og tilfreds med politiets arbejde? Dette og lignende spørgsmål skal 25.000 tilfældigt udvalgte slesvig-holstenere over 16 år nu besvare. Undersøgelsens deltagere har i de forløbne dage modtaget et informationsbrev fra delstatspolitiet. Det fortæller politiledelsen i en pressemeddelelse.

Det er tredje gang, politiet spørger borgerne, om de selv har været udsat for kriminalitet, og om de i givet fald har meldt sagerne til politiet. Undersøgelsen forsøger desuden at afdække i hvor høj grad borgerne frygter at blive ofre.

- Takket være de foregående rundspørger i 2015 og 2017 fik politiet meget nyttigt input, om hvor sikre borgerne følte sig, og hvordan de oplevede politiets indsats, fortæller Stephan Nietz, der som ledende politidirektør står i spidsen for delstatens kriminalpoliti.

Den foregående undersøgelse viste, at slesvig-holstenernes frygt for kriminalitet var steget en smule siden første rundspørge to år tidligere. Men i det store og hele følte borgerne sig sikre.

I marts udsendes selve spørgeskemaet. Det omfatter 59 punkter fordelt på 20 sider.

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, som besvares anonymt. I 2017 svarede godt 11.600 borgere.